Wirecard-Aktie: Es wird immer schlimmer!

Mit jedem Tag scheinen neue Details darüber aufzutauchen, was für kriminelle Energien hinter dem Zahlungsdienstleister Wirecard steckten. Schon jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem aufgrund von Betrug und Geldwäsche. Dazu gesellten sich am Wochenende weitere pikante Vorwürfe. So berichtete der „Spiegel“, dass eine direkte Beteiligung an Betrügereien rund um die Corona-Soforthilfen des Bundes vorgefallen sein soll. Die Publikation beruft sich dabei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



