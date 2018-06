Wirecard-Aktie: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Es war eine außergewöhnliche Rallye ? doch am Freitag wurde sie gestoppt. 12 Börsentage am Stück legte die Wirecard-Aktie zu, stieg seit dem 29. Mai kontinuierlich um insgesamt fast ein Fünftel in ihrem Wert. Allein am Donnerstag ging es ? ohne eigene neue Nachricht ? noch einmal um fast vier Prozent nach oben. Doch am Freitag kam nun der erste Dämpfer. ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Achim Graf.