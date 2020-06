Wirecard Aktie: Es ist passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Aktie: In meinem Artikel aus dem März – „Wirecard Aktie: Da bahnt sich was an – 50 €?“ war schon die Rede von einem sich bildenden fallendem Dreieck mit Preisziel 50 bis 40 Euro. So wie die Entwicklung bis heute vorangeschritten ist, kam es leider tatsächlich zur negativen Auflösung des Dreiecks. Der Kurszielbereich wurde getroffen und sogar deutlich unterboten. Es ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



