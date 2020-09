Wirecard-Aktie: Es ist noch nicht vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Um Wirecard ist es in den letzten Tagen wieder etwas ruhiger geworden. Nachdem der Zahlungsdienstleister die Märkte mit einem Bilanzskandal von unvorstellbaren Ausmaßen durcheinanderwirbelte, kam es schließlich zur Insolvenz und in logischer Konsequenz zum Crash an der Börse. Für viele war das Thema bereits durch und als Verantwortliche wurden vor allem die einstigen Manager angesehen. Unter jenen befindet sich auch Markus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung