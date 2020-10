Wirecard-Aktie: Es hört einfach nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Gefühlt vergeht noch immer kein Tag, der nicht irgendeinen kleinen oder großen Skandal in Bezug auf den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard ans Licht bringt. Am Montag machten nun Berichte die Runde, wonach Joschka Langenbrinck in die Sache verwickelt sein könnte. Der ist eigentlich Abgeordneter der SPD, soll als „Senior Berater" bei der Beratungsgesellschaft „von Beust & Coll" aber auch Wirecard beraten haben



