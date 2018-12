Wirecard Aktie: Es bleibt noch Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Erneute Zweifel an der Marktmacht von Wirecard haben die Aktie des DAX-Neulings zuletzt schwer unter Druck gesetzt. Am Freitag verließ das Papier jetzt sogar kurzzeitig einen Seitwärtskanal zwischen 127,70 Euro und 140 Euro. Allerdings konnten die Käufer die Verluste bis Handelsschluss wieder ausgleichen. Unter dem Strich blieb ein dünnes Plus von 0,12 Prozent.

Ein langer Weg nach oben!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.