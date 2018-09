Wirecard-Aktie: Erleben wir nun eine längere Schwächephase?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der Aktienwert des in Aschheim ansässigen Unternehmens wuchs im letzten Jahr fast ununterbrochen an. Daraus resultierte eine Wertsteigerung der Wirecard-Aktie von etwa 91 %. Aber der Kurs ist im letzten Monat insgesamt um etwa 0,7 % gesunken. In der letzten Woche allein ging der Wert um relativ deutliche 4,95 % zurück. Sehen wir nun eine längere Schwächephase?

Charttechnische Analyse anhand des Bollinger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.