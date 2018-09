Wirecard-Aktie: Erholung auf höchstem Niveau!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard konnte in den vergangenen Sitzungen auf dem Börsenparkett nicht mehr jede Schwäche kaschieren. Dennoch ist die Aktie in guter Verfassung, wie die Chartanalysten auch am Dienstag feststellten. Der Wert konnte sich deutlich in der Nähe seiner bisherigen Tops bei 197 Euro etablieren. Dabei gab der Kurs in den zurückliegenden Tagen lediglich um knapp 5 % nach und ist damit immer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.