Wirecard Aktie: Enormer Hammer vor der neuen Woche!

Wirecard ist in den vergangenen Tagen durchgeschüttelt worden. Vor der neuen Woche jedoch gelang ein immenser Hammer: Die Aktie schaffte einen Aufschlag in Höhe von 9,3 %. Damit ist der Wert wieder auf dem Weg zu einem alten Kursziel. In der vergangenen Woche kam vor allem eine Nachricht bei den Investoren und Analysten an: Die Bilanz müsse in Sachen Indien und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



