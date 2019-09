Wirecard Aktie: Endlich der totale Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist in den vergangenen Wochen teils wieder in den Aufwärtstrend geraten. Jetzt hat es für die Aktie einen größeren Befreiungsschlag gegeben, der gleich genutzt werden kann: Der Wert überwand am Mittwoch die Marke von 150 Euro und befindet sich nun sehr klar im Aufwärtstrend. Die Aktie ist um gut 4 % nach oben geklettert. Dies sind zugleich Signale dafür, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung