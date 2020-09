Wirecard-Aktie – Das Ende ist nah!!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Eigentlich eine klare Sache! Am Tag der Insolvenz der Wirecard-Aktie wurde an dieser Stelle geschrieben: “Alle Hoffnung fahren lassen! Verkaufen!” Denn eines lehrt die Börsen-Vergangenheit: Insolvenz-Aktien gehen in die Knie! Werden wertlos! Und dümpeln dann jahrelang als Pennystock vor sich hin! Immer wieder einmal kommen dann Gerüchte auf, dass doch der Börsenmantel wertvoll wäre und dieses oder jenes Unternehmen sich für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



