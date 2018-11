Wirecard-Aktie: Einer der Tagesverlierer – was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard ist am Donnerstag gegen die Tendenz am Markt deutlich stärker nach unten gewandert. Dabei mussten die Aktionäre einen Abschlag von 2,3 % hinnehmen, was wiederum den bisherigen Trend auf den Prüfstand stellt. Auch am Freitag geht es zunächst deutlich bergab. Gleichwohl ist der charttechnische Aufwärtstrend noch immer nicht zerstört. Vielmehr könnte der Titel in den kommenden Tagen wichtige Untergrenzen nutzen.

Konkret: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.