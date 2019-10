Wirecard Aktie: Eine schöne Messlatte!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Freude einiger Marktteilnehmer über den strategischen Ausblick, den Wirecard beim jüngsten „Capital Markets Day“ in New York City gab, war von relativ kurzer Dauer. Vorigen Dienstag beflügelte das die Aktie signifikant auf über 146 Euro im Xetra-Handel. Doch am Freitag ging die Aktie dann mit 142,05 Euro (Xetra-Handel) ins Wochenende. Es lohnt sich dennoch, das Update zur „Vision 2025“ von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung