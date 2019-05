Wirecard Aktie: Einbruch kein Problem

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Donnerstag wie so viele Werte einen Abschlag hinnehmen müssen. Das Papier ist zeitweise um mehr als 3 % nach unten gerutscht. Zumindest gibt es angesichts des sonstigen Verlaufs keinen Anlass, am Aufwärtstrend zu zweifeln. Der Wert ist in guter Verfassung.

Wirecard: Nach den Zahlen ist der Markt zufrieden

Zunächst war der Markt mit den Zahlen, die veröffentlicht worden waren, zufrieden. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



