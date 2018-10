Wirecard-Aktie: Die Dynamik lässt bereits nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie weist aktuell einen Wert von rund 187 Euro auf. Es ist ein Aufwärtstrend aktiv. In den letzten Tagen hat sich der Kurs aber kaum verändert und könnte nun in einen Seitwärtstrend umschlagen. Der Kurs notiert aktuell am oberen Rand des Bollinger Bands. Die gleitenden Durchschnitte verlaufen alle unter dem Kurs, der GD (38) ist nicht allzu weit entfernt. Er ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Maximilian Weber.