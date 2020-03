Wirecard Aktie: Der Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard hat bereits am Montag eine ordentliche Performance gezeigt: Von 82,70 Euro (zugleich das Tagestief) ging es mit den Papieren des Zahlungsdienstleisters wieder auf 86,72 Euro zum Börsenschluss in Frankfurt. Doch das war noch gar nichts im Vergleich zum Dienstag, als Wirecard geradezu abhob. Zwischenzeitlich standen 95,54 Euro zu Buche, ein Plus von mehr als zehn Prozent.



