Wirecard-Aktie: Dramatische Verluste – und nun?

Bei Wirecard geht es aktuell deutlicher nach unten. Der Wert ist als baldiges Dax-Mitglied an sich allseits höher eingestuft worden. Nun ging es binnen weniger Tage um insgesamt 10 % nach unten. Ist dies ein Problem? Chartanalysten verneinen diese Annahme. Noch immer sei der Wert in einem sehr starken charttechnischen Aufwärtstrend.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.