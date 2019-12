Wirecard Aktie: Der Doppel-Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard liefert immer obskurere Geschichten. Der Wert musste nach einem gigantischen Abschlag am Dienstag auch am Mittwoch wieder nach unten blicken. Nun wurde es mit einem Kurs von gut 105 Euro der tiefste Rücksetzer der vergangenen Wochen. Grund sind neben den ohnehin vorhandenen Zweifeln nach Berichten aus dem Handelsblatt die jüngsten Berichte aus der Financial Times. Ein neuer Skandal bahnt sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



