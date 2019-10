Wirecard-Aktie: Dieses Produkt soll kurzfristig 150.000.000 Euro (150 Mio. Euro) Umsatz bringen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard (WKN: 747206) wächst und wächst und wächst. Sowohl das Zahlenwerk und die Prognosen dieses innovativen Zahlungsdienstleisters, als auch die vielen, vielen Kooperationen scheinen hier lediglich einen Schluss nahezulegen: Dieser DAX-Wert ist operativ in Topform und dürfte auch in den kommenden Jahren sein Geschäftsmodell bedeutend erweitern.

Allerdings sind es nicht bloß die vielen Partnerschaften, die hier auf Wachstumskurs hindeuten, sondern auch neue, innovative Produkte. Erst am Dienstag dieser Woche, gleichsam auch der Beginn des Oktobers, hat Wirecard nun eine spannende, neue Lösung präsentiert, die die Umsätze bereits kurzfristig bedeutend steigern könnte. Schau am besten selbst.

Wirecard bietet Multi-Merchant Loyality-Lösung

Wie der innovative Zahlungsdienstleister nun verkündet hat, werde man ein neues, innovatives und sogar einzigartiges Produkt launchen. Einen Multi-Merchant Loyality-Dienst, der in gewisser Weise führend ist und andere, gängige Produkte ablösen könnte. Aber langsam, denn ich vermute mal, dass bei einigen gerade mächtig viele Fragezeichen im Kopf herumgeistern.

Loyality-Lösungen sind Punktesammel-Lösungen, die ein gewisses Kaufverhalten belohnen. Ich weiß nicht, wie viele Punktekarten du bislang in deinem Portemonnaie hast oder wo du vielleicht Flugmeilen sammelst, allerdings ist das genau der Bereich, wo der innovative DAX-Konzern nun hineinmöchte.

Jedoch vermutlich besser. Und vor allem globaler und diversifizierter. Wirecard bietet mit seinem Dienst nämlich einen weltweiten Service an, der verschiedene Branchen miteinander verknüpfen soll. Zwar sehe der innovative Zahlungsdienstleister im Flugbereich natürlich einen großen Anknüpfungspunkt, allerdings sollen viele Bereiche hier miteinander verknüpft werden. Sowie einheitliche Punkte existieren, die in ebenso vielen Bereichen einlösbar sein sollen. So weit zu den Basics.

Wirecard selbst wird hierbei natürlich das Issuing und das Management der Karten sowie der App-Lösung, jedoch auch die Transaktionen verwalten, die innerhalb der Wallet anfallen werden. Somit kann das Unternehmen sehr vielfältig von dieser Lösung profitieren, was sich nach Ansicht des Managements auch im Zahlenwerk niederschlagen soll.

Das sind die Aussichten für diese Lösung

Der innovative Zahlungsdienstleister rechnet nämlich bereits damit, dass dieser neue, innovative und sowohl technisch als auch von der Reichweite her potenziell führende Dienst ein gewaltiger operativer Erfolg wird. Alleine in den kommenden 12 bis 18 Monaten soll hierbei ein Umsatz in Höhe von 150 Mio. Euro herumkommen. Durchaus eine interessante Perspektive, die das Management hier skizziert.

Tatsächlich scheint diese Karten- und App-Lösung ein Service zu sein, der speziell bei Wirecard sehr intuitiv sein dürfte. Derzeit sitzt das Unternehmen schließlich nach unternehmenseigenen Angaben auf einem Kreis von 279.000 Kunden, die potenziell in diese Multi-Merchant Loyality-Lösung eingebunden werden könnten. Sprich, dieses neue Punkteprogramm könnte gleich weltweit mit einer großen Anzahl von Anbietern an den Start gehen.

Auch das könnte innerhalb der Transaktionsabwicklung natürlich gewisse Vorzüge bringen. Sowie eine Win-win-Situation für alle Beteiligten darstellen. Wirecard profitiert hierbei von einem weiter steigenden Zahlungsvolumen, die Unternehmenskunden von einer globalen und vielleicht künftig einzigartigen Bonus-Loyality-Lösung und bei den Endverbrauchern könnte möglicherweise das Karten-Wirrwarr rund um Bonuskarten aufhören, sofern der innovative Zahlungsdienstleister hier die eine Lösung ins Spiel bringt. Was natürlich im Umkehrschluss die Attraktivität des Wirecard-Netzwerks weiter erhöht.

Ein spannender Schritt!

Wenn du mich fragst, positioniert sich Wirecard mit dieser Lösung in einem weiteren interessanten Markt. Dadurch, dass die bisherige Exklusivität gängiger Bonus-Lösungen aufgebrochen und ein größeres, einheitliches Netzwerk verschiedener Branchen aufgemacht wird, könnte sich der innovative Zahlungsdienstleister auch in diesem Bereich stärken. Und ganz nebenbei seine Reputation weiter ausbauen und sein Dienstleistungsspektrum für seine Kunden bedeutend erweitern.

Die anvisierten 150 Millionen für die kommenden Monate könnten daher erst ein Anfang sein. In einem Geschäftsbereich, der über die kommenden Jahre möglicherweise bedeutend ausgebaut werden kann.

