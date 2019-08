Wirecard-Aktie: Diese Zahl macht jetzt Mut!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) hat in den vergangenen Wochen, Monaten und auch Jahren von einem gewaltigen Megatrend profitiert: dem, dass immer mehr Verbraucher aktuell ihrem Bargeld abschwören und neue und insbesondere digitale Bezahlprozesse in ihren Alltag einfließen lassen.

Ein Prozess, bei dem viele Unternehmen sich inzwischen wappnen wollen. Denn immerhin überschlagen sich derzeit die Schlagzeilen, wonach Unternehmen X oder Weltkonzern Y aktuell mit dem innovativen Zahlungsdienstleister zusammenarbeiten wollen. Wobei Wirecard natürlich nicht das einzige Unternehmen ist, das von diesem gewaltigen Megatrend profitiert.

Wie groß dieser Megatrend allerdings langfristig noch werden kann, zeigen aktuelle Zahlen aus unseren heimischen Gefilden. Zahlen, wohlgemerkt, die von den eigentlich als bargeldverliebt geltenden Deutschen herrühren und entsprechend wegweisend für die weitere globale Entwicklung sein könnten.

Fast 5,3 Milliarden elektronische Bezahlvorgänge

Wie mehrere Medien am vergangenen Wochenende berichteten, habe es alleine innerhalb des vergangenen Jahres rund 5,3 Milliarden elektronische Bezahlvorgänge bei uns deutschen Verbrauchern gegeben. Eine Zahl, die an und für sich bereits bemerkenswert ist, allerdings mit ein wenig weiterem Kontext nur noch beeindruckender wird.

Insbesondere im Jahresvergleich wird angesichts dieser Zahl nämlich sehr deutlich, wie stark dieser Geschäftsbereich momentan am Wachsen ist. Betrug die quantitative Summe elektronischer Bezahlvorgänge im Jahr 2014 nämlich noch rund 3,4 Milliarden, so ist diese Zahl alleine innerhalb der vergangenen vier Jahre um fast 2 Milliarden Transaktionen gewachsen.

Ein durchschnittliches Wachstum von fast 12 % pro Jahr, wohlgemerkt, wobei wir an dieser Stelle natürlich ebenfalls betonen sollten, dass diese nackten Zahlen doch recht wenig Aufschluss über das qualitative Wachstum geben. Beispielsweise über die Summe des Transaktionsvolumens. Oder, oder, oder.

Auch an Gründen für eine derart rasante Entwicklung scheint es nicht zu mangeln. So würden insbesondere neue, Smartphone-verknüpfte Bezahlvarianten wie Apple Pay oder Google Pay viele Konsumenten begeistern und hellhörig für neue Möglichkeiten werden lassen. Insgesamt scheint die Smartphone-Variante ein zukunftsträchtiges Modell zu sein, so mancher Experte spricht sogar von einem Vehikel, das die Identifikation des Menschen widerspiegle. Vielleicht auch im Bezahlbereich.

Wirklich beeindruckende Zahlen!

Wenn du mich fragst, handelt es sich hierbei allerdings auch ohne weiteren Kontext oder weitere Begründungen einfach um beeindruckende Zahlen, die eines sehr deutlich unterstreichen: Digitale Bezahlvarianten sind auf dem Vormarsch, egal, ob sie letztlich per Mobiltelefon oder Karte getätigt werden. Eine Entwicklung, die sich inzwischen sogar im zögerlichen, bargeldaffinen Deutschland zeigt, was natürlich ein gewaltiger Wink für das globale, digitale Bezahlgeschäft sein kann.

Wirecard könnte daher womöglich vor einer interessanten Zukunft stehen, denn innovative, digitale Bezahlvarianten dürften auch bei Händlern gefragt sein, die ihren Kunden das beste Einkaufserlebnis bieten wollen. Und in Anbetracht der aktuellen Meldungen möglicherweise aufwachen und ebenfalls digital nachrüsten, sofern das nicht sowieso bereits geschehen ist.

Die Zukunft scheint gesichert zu sein

Wie auch immer, Wirecard scheint jedenfalls vor einer chancenreichen Zukunft zu stehen. Das eigene Geschäftsmodell ist definitiv gefragt und könnte auch durch derartige Meldungen weitere Kicks bekommen.

Operativ stimmt das Wachstum sowieso, wie ein Blick auf die vergangenen Zahlenwerke offenbart, und auch die vielen, vielen Partnerschaften haben selbst ohne diese Meldungen gezeigt, wo hier die operative Reise hingeht.

Trotz der gegenwärtig etwas zögerlichen Kursentwicklung sind die weiteren Aussichten daher sehr solide. Investoren, die auf der Suche nach einer interessanten Megatrend-Aktie sind, könnten hier daher weiterhin einen Blick riskieren. Vielleicht noch bevor weitere solche Meldungen folgen und auch der breite Markt das Marktpotenzial dieses innovativen Zahlungsdienstleisters wieder erkennt.

