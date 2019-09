Wirecard Aktie: Diese Anleihe ist der Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard hat am Freitag an den Aktienmärkten einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Dabei ist der Wert allerdings noch über der Marke von 150 Euro geblieben. Dies gilt als starkes Zeichen im Kampf um den langfristigen Aufwärtstrend, meinen Beobachter. Der Titel ist aktuell aus einem weiteren Grund einer der Lieblinge an den Finanzmärkten.

Anleihe am Markt

Das Unternehmen hat eine Anleihe am Markt platziert, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung