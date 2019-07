Wirecard-Aktie: Darum ist die Aktie bullisch einzuschätzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nachdem die Wirecard-Aktie in der zweiten Juni-Hälfte ein wenig schwächelte und in der letzten Woche die Aufwärtstrendlinie von oben testete, beginnt der Juli mit Kursaufschlägen. Zum Auftakt in die neue Woche geht es für den Zahlungsdienstleister um 2,5 Prozent nach oben. Der Aufwärtstrend, der Ende März nach einem Tief bei knapp 92,00 Euro eingesetzt hat, ist weiterhin intakt. Derzeit notiert die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



