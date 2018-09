Wirecard Aktie: DAX-Aufstieg ist offiziell!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Was Experten schon seit Monaten voraussagten, ist an diesem Mittwoch endlich eingetreten. Die Deutsche Börse gab bekannt, dass Wirecard am 24. September in den DAX aufsteigen wird, während die Commerzbank als Gründungsmitglied ihren Platz räumen muss.

Die Entscheidung wurde in genau dieser Form erwartet, da Wirecard mittlerweile schon über rund den doppelten Börsenwert der Commerzbank verfügt und zuletzt auch die Deutsche Bank

Ein Beitrag von Robert Sasse.