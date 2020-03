Wirecard Aktie: Corona drückt die Kurse!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Für Wirecard gab es zuletzt positive Neuigkeiten. Die Sonderprüfung der Bücher in Zusammenhang mit dem Singapur-Geschäft wurden als „weitestgehend abgeschlossen“ bezeichnet und es wurde bekanntgegeben, dass sich nach jetzigem Stand keine substanziellen Feststellungen ergeben haben. Das ließ den Kurs von Wirecard am Freitag zeitweise in die Höhe schießen, doch die Corona-Krise lastet schwer auf der Aktie.

Die Unsicherheit bleibt!

