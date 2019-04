Wirecard Aktie: Chef gibt Entwarnung – was macht die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard Aktie: „Sache abgeschlossen“

Wirecard sieht sich nach den Wochen der Attacken durch die „FT“ inzwischen wieder auf besserem Terrain. Der Vorstands-Chef Markus Braun gab in einem Interview an, für ihn sei die Sache abgeschlossen. FT hatte zwar weitere Informationen an den Markt gegeben. Dies hatte jüngst den Aktienkurs aber nicht mehr beeinflussen können.

Jetzt wird es spannend

Ein Beitrag von Christoph Müller.