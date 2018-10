Wirecard-Aktie: Charttechnische Analyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Grammer":

Der Kurs der Wirecard-Aktie notiert, nachdem er das Bollinger Band kurzzeitig verlassen hat, wieder mittig an der Unterseite des Bollinger Bands. In dem MACD laufen die beiden Linien auf ein Kaufsignal zu. Die gleitende Durchschnittslinie (38) stellt einen Widerstand für den Kurs dar. Die anderen beiden Linien sind Unterstützungen, wobei der SMA (100) sehr nah am Kurs liegt und damit bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.