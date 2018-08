Wirecard Aktie: Der CEO bleibt gelassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Der mögliche Einzug von Wirecard in den DAX sorgt an der Börse weiterhin für viele aufgeregte Gemüter. Ganz gelassen bleibt aber Wirecard-Chef Markus Braun. Durch eine Notierung im wichtigsten deutschen Aktienindex würde sich für Wirecard operativ rein gar nichts ändern, so Braun im Gespräch mit der FAZ.

Es werde lediglich die Sichtbarkeit an den Märkten erhöht. Analysten gehen davon aus, dass gerade ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.