Wirecard-Aktie – Braun verkaufte seine Aktien! Kursziel 1 Euro!

Hieran können sich Privatanleger ein Beispiel nehmen! Markus Braun, ehemaliger Vorstandschef von Wirecard und nun auf Kaution in Freiheit, hat in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag einen Großteil seiner Wirecard-Aktien verkauft. So eine Mitteilung von Wirecard. Dabei hat er rund 155 Millionen Euro erlöst. Diese Summe, rund 150 Millionen Euro, hat Braun allerdings auch als persönlichen Kredit vor einiger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



