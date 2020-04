Wirecard-Aktie: Bleibt es spannend?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard Aktie konnte sich in den vergangenen Tagen vom Tiefschlag wieder erholen und ist nun nennenswert in den dreistelligen Kursbereich eingetaucht. Aktuell liegt der Kurs der Aktie knapp unter der 100-Tagelinie, die einen nicht unerheblichen Widerstand darstellt. Es bleibt also spannend und wir stellen uns auf ereignisreiche Handelstage ein. Heute findet feiertagsbedingt kein Handel in Deutschland statt. In den USA ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung