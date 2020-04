Wirecard Aktie: Bizarres Eigenleben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie führt in dieser Woche einmal mehr ein bizarres Eigenleben. Nach ihrem fulminanten Comeback im zurückliegenden Monat, in dem sie ein Plus von rund 40 Prozent verbuchen konnte, war es am Mittwoch erst einmal mit der Herrlichkeit vorbei: Vom Höchststand bei 124,62 Euro rutschten die Papiere des Zahlungsdienstleisters zurück auf 117,38 Euro zum Handelsschluss. Am Donnerstag verbesserte sich Wirecard dann ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung