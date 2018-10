Wirecard Aktie: Beste Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Mit neuen Prognosen bis in das Jahr 2025 gelang es Wirecard am Dienstag, seine Anleger wieder zu beruhigen. Die gerieten zuvor noch in Sorge über angebliche Unstimmigkeiten in der Bilanz des Unternehmens. Derartige Gerüchte gab es in der Vergangenheit aber schon häufiger und bisher haben sie sich nie als wahr herausgestellt.

Ein Beitrag von Robert Sasse.