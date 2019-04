Wirecard Aktie: Beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard meldete zuletzt diverse Neukunden. Jüngstes Beispiel: Am Mittwoch teilte Wirecard mit, den Neukunden „Al Ansari Exchange“ gewonnen zu haben. Wirecard teilte direkt mit, wer oder was dieser Neukunde ist: Laut Wirecard gilt der neue Kunde „als das führende Devisenhaus und weltweit tätige Geldtransferunternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten“. Die Zahl der Niederlassungen soll demnach bei mehr als 185 liegen, die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.