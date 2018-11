Wirecard Aktie: Die Bären bleiben hartnäckig!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Nachrichtenlage rund um Wirecard fällt aktuell nicht unbedingt schlecht aus. Zuletzt konnte das Unternehmen mit ansehnlichen Zahlen glänzen und auch die eigene Prognose bestätigen. All das will der Aktie aber nicht so recht auf die Sprünge helfen. Jegliche Versuche einer Erholung seitens der Bullen werden von den Bären schnell wieder abgewehrt.

Auch am Donnerstag blicken Anleger im morgendlichen Handel zunächst auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.