Wirecard-Aktie – BaFin mischt sich ein! Weiter Vorsicht!

Die Schlagzeilen um Wirecard reißen nicht ab! So prüft nun auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin die Vorgänge um Wirecard im Vorfeld der Veröffentlichung des Sonderberichtes! Die „Kapitalmarktkommunikation“ von Wirecard werde mit Hochdruck analysiert – so die BaFin-Vizepräsidentin Elisabeth Roegele. Geprüft werde, ob irreführende Angaben des Unternehmens vorliegen. Denn Wirecard hatte vor Bekanntgabe des Sonderberichts von KPMG eher eine Entlastung in Aussicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



