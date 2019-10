Wirecard Aktie: Aussage gegen Aussage!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

„Kategorische“ Zurückweisung der im neuen Financial Times genannten „Anschuldigungen“ gegen Wirecard durch Wirecard selbst – das war eine klare Ansage. Wirecard verweist im Gegenteil darauf, dass man „Nachweise übersandt habe“, die ein „Zusammenwirken mit Shortsellern zeigen“. Da lässt sich fragen: War die Motivation des Artikels in der Financial Times das Erzielen kurzfristiger Trading-Gewinne durch Short-Positionen in Wirecard – falls das so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung