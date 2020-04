Wirecard-Aktie – Ausbruch nach oben!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Sieht weiterhin gut aus! Die Wirecard-Aktie mit kräftigen Zugewinnen. Das ist auch durchaus normal! Denn nach der jüngsten Pause im Aufwärtstrend und positiv aufgenommenen Nachrichten besteht die Chance, an die obere Begrenzung eines langfristigen Dreiecks heran zu laufen! Erst in den vergangenen Handelstagen verzeichneten die Wirecard-Titel Gewinnmitnahmen. So bildete sich auch ein potenzielles Trendwendemuster, eine „Dunkle Wolkendecke“! Doch wie an dieser ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



