Wirecard Aktie: Auf dem Weg an die Spitze?

In einem eher gemäßigten Börsenjahr ist Wirecard noch immer die große Ausnahmeerscheinung. Die Aktie des Unternehmens steigt in immer neue Höhen und wird ab Ende des Monats auch im DAX gelistet sein. Die Erfolgsgeschichte von Wirecard hat damit aber sehr wahrscheinlich noch lange nicht ihr Ende gefunden. Der Konzern plant auch in den nächsten Jahren mit einem rasanten Wachstum, welches die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.