Wirecard Aktie: Die Anleger werden nervös!

Auch wenn bei der Aktie von Wirecard nach wie vor alles glänzend läuft, so lässt sich doch eine deutliche Nervosität bei den Anlegern feststellen. In den letzten Tagen bleiben größere Kursgewinne aus. Stattdessen zeigte sich das Papier ungewöhnlich volatil und sprang im Laufe des Handels gerne mal hin und her. Zurückzuführen ist die etwas angespannte Stimmung zum Teil sicherlich zu Analystenkommentare,

Ein Beitrag von Robert Sasse.