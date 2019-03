Wirecard-Aktie: Die Anleger können sich auf was gefasst machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Wirecard-Aktie tut sich nach den Anschuldigungen der Financial Times weiterhin extrem schwer, wieder Fahrt aufzunehmen. Zwar konnte sich die Aktie nach dem Rückfall unter die 100-Euro-Marke inzwischen wieder bis in den Bereich von 120 Euro nach oben kämpfen, doch an dieser Stelle kommen die Anleger nicht weiter. Sie scheinen dem Braten nicht so ganz so trauen und rechnen möglicherweise mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Alexander Hirschler.