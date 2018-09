Wirecard Aktie: Alles beim Alten?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Gerüchte um eine neuerliche Short-Attacke setzten der Aktie von Wirecard in der letzten Woche ordentlich zu. Im Tief fiel der Titel bis auf 171,50 Euro zurück, nachdem am Montag noch an der Marke von 190 Euro gekratzt wurde. Zwar gingen viele Experten ohnehin von Korrekturen aus, diese wurden aber mit Sicherheit nicht in einem so rasanten Tempo erwartet.

Nachdem die Gerüchte sich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.