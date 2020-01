Wirecard Aktie: Aktienrückkäufe – was für ein Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Aktienrückkäufe sind bei Wirecard aktuell kaum thematisiert worden. Nun rücken die Aktivitäten am Montag wieder in den Vordergrund, denn ein Analyst von „Motley Fool“ beschäftigte sich mit den Volumina seit der Ankündigung der Rückkäufe im Herbst. Der Knaller: Die Analyse schließt im Kern mit der Erwartung, die Konzernleitung würde aktuell „ihr Pulver verschießen“, obwohl das Aktienrückkaufprogramm in den kommenden Monaten fortgesetzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



