Wirecard-Aktie bei 300 Euro? Warum die Frage nicht „ob“, sondern „wann“ ist!

Wirecard (WKN: 747206) wächst und wächst und wächst. Allein über die vergangenen Jahre und Quartale haben sich hier Wachstumsraten in einer Größenordnung von mindestens 30 % im Jahresvergleich eingeschlichen. Werte wohlgemerkt, die den innovativen Zahlungsdienstleister langfristig bedeutend nach vorne bringen sollten.

Auch aus Sicht des Aktienkurses konnte der DAX-Konzern ordentlich glänzen. In den vergangenen Jahren war hier gewiss das eine oder andere Mal ein Verdoppler drin, auch wenn das Kursniveau momentan doch ein wenig stagniert.

Wenn du mich fragst, könnte diese Seitwärtsphase allerdings bald vorbei sein und der innovative Zahlungsdienstleister sich auf 300 Euro noch einmal verdoppeln. Die Frage diesbezüglich könnte sogar eher „wann“ und nicht „ob“ lauten. Schauen wir mal, warum.

Na ja, wie gesagt, Wirecard wächst

Ein erster, wichtiger Grund, der eine solche Folgerung letztlich nahelegt, ist das Wachstum, das der innovative Zahlungsdienstleister derzeit an den Tag legt. Beziehungsweise der Teil des Weges, der noch immer vor dem DAX-Konzern liegt.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2018 kam Wirecard schließlich lediglich auf Umsätze in Höhe von 2,02 Mrd. Euro, was zwar bereits bemerkenswert ist, allerdings immer noch ein kleiner Vorgeschmack dessen, was noch kommt.

Alleine bis zum Ende des Jahres 2020 möchte man nach der inzwischen als zu konservativ bezeichneten Vision 2020 auf Umsätze in einer Größenordnung von 3,2 Mrd. Euro kommen, nun womöglich sogar noch mehr. Das entspräche immerhin einem Zuwachs von rund 58 % innerhalb von lediglich zwei Jahren. Was, wie gesagt, zu konservativ gedacht sein könnte.

Bis zum Geschäftsjahr 2025 sollen diese Werte jedoch weiterhin rasant wachsen und sogar die 10-Mrd.-Euro-Marke knacken, was noch einmal einer Verfünffachung des bisherigen operativen Zahlenwerks entsprechen dürfte. Das alleine dürfte daher bereits eine solide Rechtfertigung dafür sein, dass wir hier lediglich die Spitze des Eisbergs sehen. Auch wenn Wirecard mit seinem derzeitigen ambitionierten 2018er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von 58 einen Teil dieses Wachstums bereits eingepreist haben dürfte.

Der Vergleich mit Peers

Ein weiterer interessanter Blickwinkel in diesem Kontext dürften allerdings nicht bloß die eigenen Wachstumszahlen sein, die der innovative Zahlungsdienstleister an den Tag legt, sondern auch die Vergleichsgrößen, mit denen man sich künftig wird messen müssen. Insbesondere PayPal ist in meinen Augen ein geeigneter Kandidat für einen solchen Vergleich der Zahlungs-Revoluzzer, auch wenn sich hier die Geschäftsmodelle natürlich ein wenig unterscheiden.

PayPal kommt derzeit jedenfalls auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von über 120 Mrd. US-Dollar und konnte für das vergangene Geschäftsjahr 2018 Umsätze in Höhe von 15,45 Mrd. US-Dollar vorweisen, was umgerechnet in etwa 14 Mrd. Euro entsprechen würde. Prinzipiell daher eine Größe, die Wirecard möglicherweise bis zum Jahre 2025 oder vielleicht 2026 oder 2027 erreichen könnte, zumindest umsatztechnisch.

PayPal wächst bei diesen Zahlen zwar immer noch rasant weiter, allerdings wird Wirecard mit Sicherheit nicht direkt aufhören zu wachsen, sobald das Ende der Vision 2025 erreicht ist. Alleine dieser Vergleich könnte daher in meinen Augen sehr deutlich unterstreichen, dass der innovative Zahlungsdienstleister mit seiner derzeitigen Marktkapitalisierung von knapp unter 20 Mrd. Euro noch einmal reif für eine Kursverdopplung sein dürfte. Zumindest, sofern die langfristigen Ziele dieses innovativen Zahlungsdienstleisters eingehalten werden.

Stimmen die Prognosen, folgen Kursgewinne!

Die spannende Frage, die sich jeder Investor daher aktuell stellen sollte, ist, ob Wirecard hier liefern kann. Die derzeitigen Prognosen sehen Wachstum vor, keine Frage. Entsprechend sollte man sich nicht damit beschäftigen, ob der innovative Zahlungsdienstleister wächst, sondern lediglich wie stark und ob die aktuellen Prognosen realistisch sind.

Sollte die Antwort Ja sein, zeigen gängige Vergleiche mit anderen Dienstleistern im Finanzbereich, dass die derzeitige Bewertung viel zu günstig ist. Ein weiterer Kursverdoppler könnte dann gewiss lauern, der die Aktie von Wirecard über die Marke von 300 Euro heben dürfte.

