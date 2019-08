Wirecard-Aktie: 1 Partnerschaft, die zeigt, wie groß der Zahlungsdienstleister inzwischen ist!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Wirecard (WKN: 747206) und seine vielen neuen Partnerschaften. Wenn es ein Thema neben der „Financial Times“ in diesem Jahr gab, dann ist es garantiert das.

Gut, momentan drängen sich kurzfristig auch die aktuellen Quartalszahlen vor – allerdings gab es noch keinen Themenkomplex, der in diesem Jahr Investoren und Interessierte so sehr in den Bann gezogen hat und noch heute oftmals im Mittelpunkt der Berichterstattung steht.

Zudem gibt es erneut eine spannende Meldung aus diesem Themenbereich, und noch mit einem riesengroßen DAX-Konzern. Schauen wir mal, was Investoren diesbezüglich wissen müssen und was diese aufregende Partnerschaft für den innovativen Zahlungsdienstleister bedeutet.

Hier hat Wirecard jetzt seine Finger im Spiel

Wie bereits am Dienstag dieser Woche bekannt geworden ist, plant die Allianz (WKN: 840400) eine App für mobiles Zahlen. Mit im Boot bei diesem spannenden Projekt: neben dem bekannten Kreditkartenunternehmen Visa (WKN: A0NC7B) der innovative Zahlungsdienstleister Wirecard, der hier den prominenten Kreis an künftigen Kollaborateuren komplettiert.

Die Allianz möchte mit dieser App übrigens im Alltag vieler Kunden prominenter werden, was mit Sicherheit mithilfe einer Alltags-App möglich sein dürfte. Zumal durch diesen Schritt auch weitere Versicherungskunden künftig bei der Allianz andocken könnten, was natürlich eine interessante Nebenwirkung haben könnte. Doch nun genug zu den Zielen der Allianz.

Wirecard wird bei diesem Prozess voraussichtlich irgendwo innerhalb der Zahlungsabwicklung tätig werden. Ein bedeutender Schritt, der eine weitreichendere Bedeutung haben könnte, als vielen Investoren auf Anhieb bewusst ist.

Unglaublich, in was für einer Liga Wirecard inzwischen spielt

Denn wie wir mit Blick in den Rückspiegel Wirecards momentan feststellen können, mehren sich insbesondere die prominenten Partnerschaften. Jüngst wurde eine Übereinkunft mit dem eher konservativ eingestuften Discounter Aldi bekannt – nun folgt mit dem ebenfalls im DAX notierten Weltkonzern Allianz eine zweite gravierende Größe aus unseren heimischen Gefilden.

Zudem gesellt sich zu dieser Partnerschaft auch Visa hinzu, das ebenfalls inzwischen ein Weltkonzern und im Bereich der Bezahlungen via Kreditkarten eine Größe ist. Und eine Erfolgsgeschichte an der Börse vorzuweisen hat, die Wirecard momentan noch ein wenig voraus sein könnte.

Nichtsdestoweniger ist die Liga, oder der Teich, in dem Wirecard inzwischen Kooperationen und Partnerschaften verkünden kann, wirklich unfassbar groß. Ein Aspekt, der über kurz oder lang sogar das Wachstum noch einmal beschleunigen könnte, sofern der innovative Zahlungsdienstleister immer dickere Fische an Land zieht – um bei der Teich-Metapher zu bleiben –, die für größere Transaktionsvolumina und somit mehr Umsätze stehen könnten.

Wirecard könnte an einer wichtigen Schwelle stehen

In meinen Augen könnte Wirecard momentan vor einem wichtigen Schritt stehen: dem Schritt hin zu einem prominenten Konzern, auf den künftig immer weitere bekannte Marken und Großkonzerne bei ihren Plänen zurückgreifen. Zumindest deuten die aktuellen Partnerschaften und Kooperationen auf so einen erfreulichen Sachverhalt hin.

Sofern ich hier mit meiner These richtig liege, könnte das eine Entwicklung sein, die dem Wachstum des innovativen Zahlungsdienstleister nicht nur weiterhin auf die Sprünge hilft, sondern es möglicherweise noch einmal beschleunigt. Je nachdem, welche Dynamik prominentere Kooperationen in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren einnehmen werden.

Jedenfalls handelt es sich hierbei in meinen Augen um einen wichtigen und vielleicht wegweisenden Prozess, den es künftig im Auge zu behalten gilt. Aber keine Panik, wir werden dich mit Sicherheit bezüglich der weiteren spannenden und insbesondere auch prominenten Partnerschaften auf dem Laufenden halten.

Vincent besitzt Aktien der Allianz und von Wirecard. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Visa.

Motley Fool Deutschland 2019