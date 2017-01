Wirecard- Achtung, es geht los!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Lieber Leser,

die Wirecard-Aktie hat endlich auch auf Wochenbasis über dem Ausbruchsniveau geschlossen. Zur Erinnerung: Aus der markttechnischen Perspektive, bewegte sich die Aktie seit Oktober 2016 innerhalb einer bullischen Flagge, die als Korrektur- und Fortsetzungsformation gilt. Heisst, sie stellt eine kurz- oder mittelfristige Korrektur innerhalb eines längerfristigen Trends dar, die aber in der Regel in der Fortsetzung dieses längerfristigen Trends endet, sofern der Ausbruch aus der Flagge erfolgt.

Ausbruch auf Wochenbasis ist erfolgt

Nach dem ersten abgewürgten Versuch (Schlusskurs wieder unter Niveau) vor zwei Wochen, sah es fast so aus, als würde die Korrektur noch eine Weile länger andauern. Allerdings, legte die Aktie in der vergangenen Woche ein starkes Intraday-Reversal hin. Ein erstes Signal dafür, dass der Ausbruch nun doch kommen sollte. Wir haben berichtet. Gegen Ende der Woche, erfolgte der Ausbruch tatsächlich und schloss auf Wochenbasis sogar darüber, was aus unserer Sicht einer weiteren Bestätigung gleicht. Damit eröffnet sich nun neues Potential für die Aktie aus der markttechnischen Perspektive und ein Fehlausbruch gilt erst dann als bestätigt, wenn der Kurs auf Wochenbasis wieder innerhalb der Flagge schließt.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse