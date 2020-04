Wirecard: Achtung Bullenfalle!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Wirecard-Aktionäre dürften den heutigen Tag mit Spannung erwarten. Schließlich konnte sich die Aktie gestern erneut über der psychologisch bedeutenden Marke von 100 Euro etablieren. Sollten diese Gewinne heute verteidigt werden, gelten erstmals seit Wochen wieder zarte technische Kaufsignale.

Ist das nun der Beginn einer nachhaltigen Rallye oder sehen wir hier eine Bullenfalle?

Bei Wirecard stimmt eigentlich alles. Klar, die Ergebnisse der Sonderprüfung durch KPMG Ende April stehen noch aus. Aber im Gegenzug bekommt das Geschäft durch die Corona-Krise einen kräftigen Schub. Immerhin werden derzeit so viele Geschäfte wie noch nie zuvor online abgewickelt. Und da-von profitiert auch Wirecard.

Dementsprechend bleibt das Unternehmen optimistisch, was die Ergebnis-Prognosen angeht. Das operative Ergebnis für 2020 soll nach wie vor bei einer halben Milliarde Euro liegen. Alles in Allem also keine schlechten Voraussetzungen, dass der Aktienkurs seinen langfristigen Aufwärtstrend wie-der aufnimmt.

