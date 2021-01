Wirecard: Der Abverkauf dürfte weitergehen

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die steile Rallye, welche die Wirecard-Aktie Anfang Januar startete, ist in der Zwischenzeit Geschichte. Der Kurs drang am 5. Januar in der Spitze auf ein Hoch von 1,848 Euro vor, konnte dieses aber nicht lange behaupten. Es entstand ein neuer Abwärtstrend. Er ließ die Aktie bis zum 8. Januar wieder auf ein Niveau von 0,412 Euro zurückfallen.

