Wirecard AG: Ist das Spiel nun endgültig aus?

Der Dax-Neuling Wirecard AG hat gleich zu Anfang seiner Oberliga-Index-Karriere einen schweren Stand. Die Aktie der Wirecard AG musste sich, gemessen an den Verlusten des Dax, einem überproportionalen Preisabschlag hingeben. Doch so ganz hoffnungslos scheint mir die Ausgangslage für den Zahlungsspezialisten nicht. Dennoch sehe ich den seit über 15 Jahren währenden Aufwärtstrend in der finalen Phase; werden sich die möglichen künftigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Henrik Becker.