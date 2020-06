Wirecard: 18. Juni – die Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

noch vor Tagen war ich vergleichsweise skeptisch bezüglich der Aktie von Wirecard. Nun hat der Wert plötzlich am 18. Juni einen Tag der Wahrheit, der Entscheidung. Am Montag gewann der Kurs um gut 6,8 % dazu – und das Kursziel verschob sich wohl dramatisch nach oben. Das jedenfalls ist die Sichtweise einiger Analysten, die jetzt an bessere Zeiten erinnern. 120, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



