Wird der letzte Schachzug von Amazon UPS und FedEx zerstören?

Die Ankündigung, dass Amazon (WKN:906866) angehende Unternehmer einlädt, Amazon Delivery Service Partner im Rahmen des Crowdsourcing-Lieferungsmodells des Unternehmens zu werden, betrifft natürlich die Investoren von United Parcel Service (WKN:929198) und FedEx Corporation (WKN:912029). Aber ist das wirklich so eine große Bedrohung? In Wirklichkeit könnte es sich eher als eine Hilfe als ein Hindernis erweisen. Die Aktionäre der Paketdienstsriesen sollten sich keine allzu großen Sorgen machen. Hier sind drei Gründe, warum.

1. Paketzustellung ist ein Mittel zum Zweck für Amazon

Im Gegensatz zu Amazons Vorstoß in Einzelhandelsbereiche wie Autoteile oder Industriebedarf ist das Angebot von Lieferservices keine Nachahmung dessen, was das Unternehmen bereits am besten kann: das Durcheinanderbringen des traditionellen Einzelhandels durch den E-Commerce. Es ist eine Maßnahme, die durch die Notwendigkeit angetrieben wird, eine angemessene Lieferung der Produkte sicherzustellen, die durch Amazon gekauft werden – also dort, wo das Unternehmen wirklich Geld verdient.

Dieser Punkt hat besondere Resonanz wegen des politischen Drucks durch eine von Präsident Donald Trump angeordnete Überprüfung des US-Postdienstes (USPS). Die Analysten glauben, dass Amazon dem USPS weniger zahlt als FedEx und UPS. Unterdessen behauptet Trump, dass der USPS Geld verliert, indem er für Amazon liefert, sodass es möglich ist, dass Amazon gezwungen sein könnte, in Zukunft mehr zu bezahlen.

Alles in allem könnte Amazon in Zukunft durch die Überprüfung unter Druck geraten, und die Schaffung eigener Lieferservices ist eine Möglichkeit, potenzielle Erhöhungen der Gebühren zu bewältigen. Für UPS und FedEx könnte die Überprüfung tatsächlich eine gute Nachricht sein, da sie die preisgünstigere Konkurrenz ausschalten könnte. In diesem Zusammenhang ist der Schritt von Amazon eher ein präventives Abwehrmanöver.

2. Das Volumenwachstum des E-Commerce ist nicht das Problem – profitables Wachstum schon

Es wird viel darüber diskutiert, dass Amazon möglicherweise mit UPS und FedEx konkurriert oder ihnen das Geschäft ganz wegnimmt. Das ist eine logische Konsequenz angesichts der Ausweitung der Lieferdienste von Amazon.

Aber dabei bitte ich eins zu bedenken: Es gibt genug Wachstum des Liefervolumens im Bereich des E-Commerce und das Problem für FedEx und UPS in den letzten Jahren ist nicht das Volumen; es geht darum, ein profitables Volumenwachstum sicherzustellen.

Wie du unten sehen kannst, hatten beide Unternehmen Probleme mit der Margenerhöhung in den Segmenten, die am unmittelbarsten vom Wachstum des E-Commerce-Volumens betroffen waren. Erst in den letzten Quartalen hat FedEx die Marge wieder erhöht. In der Zwischenzeit wurde die inländische Paketmarge in den USA durch erhöhte Kosten im Zusammenhang mit der Erhöhung der Netzwerkkapazität unter Druck gesetzt.

Datenquelle: UPS- und FedEx Corporation-Präsentationen. Gemeldete Zahlen. BP sind Basispunkte, wobei 100 BP gleich 1 % ist. Die FedEx-Zahlen werden auf das nächste Quartal angepasst. Grafik: Autor.

Business-to-Consumer (B2C)-E-Commerce-Lieferungen können die Margen unter Druck setzen, weil sie sperrige und ineffizient verpackte Artikel (z. B. Matratzen und Trampoline) beinhalten können, und trotz der besten Bemühungen von FedEx und UPS, Preisinitiativen zu ergreifen, gibt es immer noch Druck auf die Marge. Darüber hinaus werden auch sogenannte Last-Mile-B2C-Lieferungen an Wohnadressen als margenschwach angesehen.

In diesem Zusammenhang könnten UPS und FedEx es sogar begrüßen, wenn Amazon die Art von weniger profitablen Last-Mile-Lieferungen übernimmt, die ihre Netzwerke belasten.

3. Amazons Lieferservice könnte in Spitzenzeiten helfen

Es wäre unvernünftig zu erwarten, dass UPS und FedEx ein Netzwerk aufbauen werden, um nur einige Tage mit sehr hohem Volumen während der Spitzenlastzeiten in der Weihnachtszeit zu bewältigen. Damit stehen beide Unternehmen vor dem Dilemma, vorhersagen zu müssen, an welchen Tagen die Spitzen auftreten werden, und sicherzustellen, dass sie genügend zusätzliche Kapazitäten zur Verfügung haben, um damit fertig zu werden.

Es mag einfach klingen, aber vor allem FedEx und UPS hatten erhebliche Probleme damit. Die heftigen Winterbedingungen in den Jahren 2013-2014 belasteten die Netze der Unternehmen und sie hatten beide Mühe, den Spitzenbedarf zu decken. Im Winter 2014–2015 hatte UPS an den Tagen, an denen die Nachfrage nicht so stark war, wie erwartet, zu viel Kapazität. Die Probleme tauchten in diesem Winter wieder auf, sodass UPS und FedEx infolgedessen einen Gewinnrückgang hinnehmen mussten.

Obwohl das Problem der Bewältigung von Nachfragespitzen nicht so schnell verschwinden wird, ist es möglich, dass die Lieferdienste von Amazon tatsächlich Abhilfe schaffen könnten, weil sie in Spitzenzeiten in Anspruch genommen werden können – und das ist etwas, von dem alle Beteiligten profitieren würden.

Mach dir keine Sorgen um Amazon

Es ist höchst unwahrscheinlich, dass Amazon ein Vertriebsnetz aufbauen wird, das dem entspricht, was UPS und FedEx haben. Selbst wenn Amazon direkt mit den etablierten Paketzustellern konkurriert, ist es wahrscheinlich, dass es sich um Dienstleistungen handelt, die ohnehin nicht besonders profitabel sind.

Abgesehen davon gibt es genug E-Commerce-Wachstum. Die Herausforderung besteht darin, profitables Wachstum zu sichern und Spitzenlastzeiten zu bewältigen – der neueste Schritt von Amazon könnte FedEx und UPS sogar dabei helfen.

