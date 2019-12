Wird die Value-Aktie TUI 2020 die Dividende zumindest konstant halten?

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Es gab in den vergangenen Wochen und Monaten viele Themen, die die Aktie von TUI (WKN: TUAG00) bewegt hat. Ob es die günstige Bewertung gewesen ist oder aber die jüngste Rallye um beinahe 50 %. Oder auch die moderate Korrektur, die insbesondere in den letzten Tagen eingesetzt hat. An Nachrichten hat es wirklich nicht gemangelt.

Ein Thema, das beim herannahenden Börsenjahr 2020 immer interessanter wird, ist die Dividende, die TUI im kommenden Jahr ausschütten wird. Aufgrund operativer Probleme schien hier das Ausschüttungsniveau nicht unbedingt nachhaltig zu sein. Womöglich allerdings bloß kurzfristig.

Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf einige relevante Faktoren, die für das Jahr 2020 börsentechnisch relevant werden könnten.

Die aktuelle Ausgangslage

Um überprüfen zu können, ob die kommende Dividende nachhaltig sein wird, sollten wir zuallererst einen Blick auf die derzeitige Ausgangslage riskieren. Im aktuellen Börsenjahr 2019 schüttete das Reiseunternehmen zuletzt eine Dividende in Höhe von 0,71 Euro aus. Ein Wert, der damals bei einem 2018er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,18 Euro mit einem Ausschüttungsverhältnis von rund 60 % nachhaltig zu sein schien. Allerdings heute nicht mehr zwingend sein muss.

TUI scheint hierbei Dividendenkürzungen nicht sonderlich zu scheuen. Das letzte Mal, dass der Reisedienstleister seine Dividende gekürzt hat, war im Jahre 2018, als die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,66 Euro auf 0,63 Euro gesunken ist. Die Dividende blieb somit zwar zumindest näherungsweise konstant, allerdings kürzte das Management die Ausschüttungssumme um drei Cent, was formal gesehen einer Kürzung entsprochen hat.

Auch für das aktuelle Geschäftsjahr könnte demnach die Dividende in Anbetracht der operativen Probleme geringer ausfallen, zumal es bei TUI auch keine auf Nachhaltigkeit bedachte Dividendenpolitik gibt. Die Ausschüttung wächst hier vielmehr mit einem Ergebniswachstum auf Basis konstanter Wechselkurse, was im Falle eines operativen Rückgangs eine Kürzung bei der Dividende nach sich ziehen dürfte. So viel zu den Basics.

Was das für die kommende Dividende bedeutet

Für die kommende Dividende scheinen die Vorzeichen daher eher schlecht zu stehen und eine Kürzung wird wohl immer wahrscheinlicher. In Anbetracht eines erwarteten Gewinns je Aktie in Höhe von 0,72 Euro für das per Ende September abgelaufene Geschäftsjahr könnte eine konstante Dividende von 0,71 Euro zwar möglich sein, jedoch unwahrscheinlich. Analysten rechnen bereits im Schnitt mit einer Kürzung auf 0,55 Euro je Aktie, was bei einem derzeitigen Kursniveau von 11,51 Euro einer Dividendenrendite von 4,77 % entsprechen würde. Auch wenn ein solcher Richtwert mit Vorsicht zu genießen ist, kann das möglicherweise eine gewisse Orientierungshilfe darstellen.

Nichtsdestoweniger sollten sich Investoren hier von einem kurzfristigen Rückgang, der in der sowieso eher durchwachsenen Dividendenhistorie von TUI normal zu sein scheint, nicht blenden lassen. Sofern im kommenden Geschäftsjahr die Kompensationen durch Boeing eintreffen, könnte das zu einem Anstieg des Ergebnisses und damit auch der Dividende führen. Vielleicht sogar zu einer kleinen Sonderdividende, die für die derzeitigen Einbußen entschädigt.

Langfristig scheint sowieso vieles darauf hinzudeuten, dass sich das operative Geschäft wieder beruhigt und zu alter Stärke zurückfindet. Das könnte ein Einpendeln auf das vorherige Ausschüttungsniveau wahrscheinlich werden lassen.

Bald wissen wir mehr!

Lange müssen wir uns voraussichtlich nicht mehr gedulden, bis wir als Investoren mehr wissen. Am 11.12. und somit in ein paar Tagen wird TUI schließlich seinen Jahresbericht für das vergangene, abweichende Geschäftsjahr präsentieren. Vermutlich werden wir zu diesem Zeitpunkt auch erfahren, womit alle Einkommensinvestoren dividendentechnisch genau kalkulieren können.

